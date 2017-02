Ortel Mobile naar Lycamobile

Redactie Emerce Nieuws -

Het Belgische Telenet verkoopt Ortel Mobile, een aanbieder van prepaid kaarten, aan Lycamobile. Tegelijkertijd zal Lycamobile gebruik maken van het netwerk van Telenet.

Lycamobile en Ortel Mobile richten allebei op de allochtone gemeenschap. De klantenbasis in België bedraagt 1 miljoen mensen. In 2015 was Ortel goed voor een omzet van 28 miljoen euro.

Telenet kreeg Ortel Mobile door de overname van BASE, maar vindt deze nichemarkt niet interessant meer.