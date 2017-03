‘Prijsvergelijker Idealo in de etalage’

Erwin Boogert Emerce Nieuws -

Duitslands grootste prijsvergelijker Idealo, onderdeel van uitgeefgroep Axel Springer, zou in de etalage staan en enkele honderden miljoenen euro’s kunnen opbrengen.

Dat stelt althans marktkenner Sven Schmidt, volgens wie zakenbank GCA Altium in de armen is genomen om de transactie te begeleiden.

Waarom Axel Springer Idealo zou willen verkopen, blijft gissen. Het bedrijf kocht in 2006 drie kwart van de aandelen. De vergelijker zou jaarwinsten boeken van veertig miljoen euro (ebita). Schmidt vermoedt dat de uitgever zich wil tonen als een goed M&A-speler, die behalve koopt ook deelnemingen kan en wil afstoten.

De verkoop zou vierhonderd miljoen euro kunnen opleveren, al moet de kopende partij wel een lange adem hebben. Idealo koopt veel verkeer in bij Google en heeft veel klandizie, webshops, die geen mobiel geoptimaliseerde sites hebben. De vergelijker is erbij gebaat zijn klanten, de webwinkels, te laten investeren in goede mobiele sites.

De kopers moeten óf in de hoek van de private equity worden gezocht óf bij mediabedrijven, die met hun eigen bereik de afhankelijkheid van Google kunnen terugdringen.

Idealo is voor driekwart eigenaar van Visual Meta, een bedrijf dat zoektechnologie ontwikkelde ronndom ‘visual search’.

Idealo is ook actief in Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Engeland en heeft al jaren een Nederlandstalige placeholder waar niets mee gebeurt.

Foto: Jessica (cc)