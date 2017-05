Infographic: sentiment online advertenties vooral negatief

Redactie Emerce Nieuws -

De online advertentie-industrie heeft het zwaar door het toenemende gebruik van adblockers. Choozle heeft het negatieve sentiment in kaart gebracht: maar 7 procent van de respondenten is positief over online advertenties. Dertig procent is ronduit negatief. Vooral de trage laadtijden en irrelevante inhoud dragen bij aan de onvrede.