Nederlandse banken lanceren deze zomer gezamenlijk betaalinitiatief Payconiq

Redactie Emerce Nieuws -

ABN AMRO, ASN Bank, ING, Rabobank, RegioBank en SNS willen het betaalinitiatief Payconiq nog deze zomer in Nederland introduceren. Payconiq is een nieuwe mobiele betaaldienst waarmee via één app direct online, onderweg en onderling betaald kan worden.

Payconiq wordt reeds gebruikt in België, waar de banken ING, KBC, CBC en Belfius het platform ondersteunen. Zo’n 25.000 winkeliers zijn aangesloten.

Payconiq werd in 2014 bedacht in het ING innovatiecentrum in Amsterdam en is getest onder studenten in Leuven, België.

Volgens de bank maakt Payconiq betalen eenvoudig door in één app alle mogelijke betaalmanieren te ondersteunen – online in webshops, onderweg in winkels en onderling tussen gebruikers. De app maakt een directe koppeling met de betaalrekening van de klant van de deelnemende banken.

Voor betalingen onderling aan vrienden en familie, is het telefoonnummer uit de contactenlijst voldoende, de klant hoeft het IBAN rekeningnummer van de ontvanger niet te kennen.

Met Payconiq lopen de banken vooruit op de komst van de Payment Services Directive 2 (PSD2) wetgeving in Europa eind 2018. Volgens deze wetgeving kunnen klanten straks derde partijen toestemming geven om hun betalingsgegevens op te vragen bij de bank en betalingen uit te voeren op de betaalrekening van de klant.