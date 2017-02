ACM: Betaal niet voor ongeldige abonnementen op kortingssites

Redactie Emerce Nieuws -

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor agressieve telefonische verkoop van abonnementen op online kortingsdiensten. Consumenten hoeven niet te betalen als het abonnement telefonisch is afgesloten. Pas nadat de consument schriftelijk heeft ingestemd met het aanbod is er sprake is van een geldige overeenkomst.

Consumenten worden telefonisch benaderd om een abonnement af te sluiten op een online kortings- of cashbackdienst. Zij krijgen dan toegang tot een website waar zij gebruik kunnen maken van aanbiedingen of waar zij via aankopen punten kunnen sparen die later verzilverd worden.

De ACM ziet dat de bedrijven die deze diensten aanbieden consumenten onder druk zetten om wel te betalen. Door niet te betalen dragen consumenten bij aan het stoppen van deze ongewenste praktijken.